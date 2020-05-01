Мы не можем двигаться вперед, не помогая друг другу — послание президента по случаю Дня труда

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня труда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится.

«Дорогие соотечественники,

сегодня День труда. В этом году он проходит в условиях чрезвычайного положения, для некоторых - для медицинского работника, водителя такси и скорой помощи, полицейского и спасателя, для других их коллег — даже в режиме непрерывной работы. Прежде всего, я хотел бы поздравить и передать слова благодарности и наилучшие пожелания людям этих сфер, особенно врачам и медицинским работникам, для которых в наши дни больница является и домом, и семьей. Они заслуживают самой высокой похвалы, в том числе особого отношения со стороны государства. Спасибо всем людям, которые в эти дни работают больше, чем обычно, не жалуясь.

Они понимают, что каждое их дополнительное усилие может спасти хотя бы одну жизнь, создать хлеб для одной семьи и помочь защитить безопасность гражданина и страны. Дорогие соотечественники, из-за коронавируса некоторые из вас были временно оторваны от работы, некоторые потеряли работу - единственный способ заработать на жизнь. Я понимаю положение ваших семей и разделяю вашу озабоченность. Я понимаю, что значит быть безработным в этой ситуации. Я знаю, что в данный момент многие из вас ищут спасательный круг.

Нужна государственная поддержка, также нужно крепко держать друг друга за руки, потому что мы не можем двигаться вперед, не помогая друг другу, особенно в чрезвычайной ситуации. Вы все - люди труда, люди, которые любят труд. И совершенно не имеет значения, где вы находитесь из-за чрезвычайной ситуации в данный момент - дома на карантине, или на строительной площадке, перед операционным столом, или продолжаете научную работу, на работе вы, или ждете вызова работодателя? Сегодня возникли серьезные социальные проблемы даже в самых развитых и богатых странах.

Мы тоже оказались в сложной ситуации. С одной стороны, эпидемия с ее последствиями, с другой - экономические и финансовые проблемы, а с другой - социальные и человеческие проблемы. В любом случае, прежде всего - государству, и нам всем есть над чем работать. Выход из ситуации - в треугольнике государство-работодатель-трудящийся, который должен быть крепким, единым целым.

Но решение - это прежде всего ответственность, дисциплина, бдительность и забота к трудящемуся человеку, чтобы мы могли преодолеть эпидемию как можно скорее и вернуться к нормальной жизни. Мы привыкли преодолевать трудности, и мы должны сделать это сегодня - вместе. А преодоление - это тоже работа, которую никто не может сделать за другого. Будьте сильными, будьте решительными.

Здоровья, сил и энергии вашему разуму, душе и телу. Всего наилучшего вашему дому и семье».