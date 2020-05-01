Минздрав сообщает подробности о скончавшейся пациентке

27-летняя пациентка, умершая от коронавирусной болезни в Армении, находилась в стационаре около месяца под наблюдением врачей, ее состояние было оценено как крайне тяжелое.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения РА Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

«У него были врожденные хронические заболевания. К сожалению, коронавирусная болезнь резко ухудшила здоровье молодой девушки, и спасти ее жизнь не удалось».

На вопрос о том, какие заболевания были у пациентки, Никогосян ответила, что об истории болезни сообщений не будет, она может быть раскрыта только с разрешения семьи.

«У нас были случаи, когда умерший был идентифицирован из-за того, что была указана его болезнь», - сказала она.

По состоянию на 11:00 1 мая в Армении было подтверждено в общей сложности 2148 случаев коронавирусной болезни, 977 вылечены. В настоящее время 1136 пациентов получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было зарегистрировано 33 случая смерти от коронавируса.

Анна Григорян