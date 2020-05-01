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Минздрав сообщает подробности о скончавшейся пациентке

Минздрав сообщает подробности о скончавшейся пациентке

27-летняя пациентка, умершая от коронавирусной болезни в Армении, находилась в стационаре около месяца под наблюдением врачей, ее состояние было оценено как крайне тяжелое. 

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения РА Алина Никогосян   на своей странице в Facebook. 

«У него были врожденные хронические заболевания.  К сожалению, коронавирусная болезнь резко ухудшила здоровье молодой девушки, и   спасти ее жизнь не удалось».

На вопрос о том, какие заболевания были у пациентки, Никогосян ответила, что об истории болезни сообщений не будет, она может быть   раскрыта только с разрешения семьи. 

«У нас были случаи, когда умерший был идентифицирован из-за того, что была указана его болезнь», - сказала она. 

По состоянию на 11:00 1 мая в Армении было подтверждено в общей сложности 2148 случаев коронавирусной болезни, 977   вылечены. В настоящее время 1136 пациентов получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было зарегистрировано 33 случая смерти от коронавируса.



Анна Григорян


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