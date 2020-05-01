Ученые смоделировали массовое распространение вируса. РИА Новости
Ученые из Университета Пердью в США создали модель распространения вируса в самолете, показав, как один человек может заразить всех пассажиров. Об этом сообщает New York Post.
Исследование проводилось совместно с инженерами Boeing с целью определить оптимальную схему вентиляции на борту в условиях пандемии. При этом условным зараженным стал человек с вирусом SARS, однако специалисты отмечают, что модель актуальна и для других вирусных инфекций.
Визуализация демонстрирует, что в замкнутом пространстве вирусные частицы не рассеиваются, а отталкиваются от внутренней стороны фюзеляжа и продолжают циркулировать в салоне воздушного судна.
Ученые выяснили, что при пятичасовом полете на Boeing 767 риск заражения в секции из семи рядов составил один к трем. На борту Boeing 737 этот показатель равнялся одному к пяти.
Специалисты пришли к выводу, что система вентиляции, предусматривающая циркуляцию воздуха внизу салона способна снизить вероятность заражения вирусом более чем на половину.
This #datavizualisation shows how tiny invisible droplets from a single cough can flow through the cabin of a Boeing 767 passenger jet@washingtonpost / #tech #data #COVID19 #plane @CurieuxExplorer @jblefevre60 @PawlowskiMario @ShiCooks @mvollmer1 @ValensNtirenga2 pic.twitter.com/PwU6FUJi7b— Pierre-Antoine Rizk (@Droit_IA) April 29, 2020
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