Ученые смоделировали массовое распространение вируса. РИА Новости

Ученые из Университета Пердью в США создали модель распространения вируса в самолете, показав, как один человек может заразить всех пассажиров. Об этом сообщает New York Post.

Исследование проводилось совместно с инженерами Boeing с целью определить оптимальную схему вентиляции на борту в условиях пандемии. При этом условным зараженным стал человек с вирусом SARS, однако специалисты отмечают, что модель актуальна и для других вирусных инфекций.

Визуализация демонстрирует, что в замкнутом пространстве вирусные частицы не рассеиваются, а отталкиваются от внутренней стороны фюзеляжа и продолжают циркулировать в салоне воздушного судна.

Ученые выяснили, что при пятичасовом полете на Boeing 767 риск заражения в секции из семи рядов составил один к трем. На борту Boeing 737 этот показатель равнялся одному к пяти.

Специалисты пришли к выводу, что система вентиляции, предусматривающая циркуляцию воздуха внизу салона способна снизить вероятность заражения вирусом более чем на половину.

