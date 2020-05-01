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Известны полуфиналисты турнира Карлсена

Известны полуфиналисты турнира Карлсена

 Известны участники полуфинала   онлайн-турнира, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как  передает Арменпресс, после последнего тура в полуфинале  встретятся пары Фабиано Каруана—Хикару Накамура и Магнус Карлсен—Дин Лижэнь. Первый полуфинал состоится 1 мая, а второй - 2 мая. Финал состоится 3 мая.

Победитель получит приз в размере 70 тысяч долларов США. В онлайн-турнире с Карлсеном также приняли участие Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.



Подготовила Варвара Айрапетян


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