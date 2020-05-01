Известны полуфиналисты турнира Карлсена

Известны участники полуфинала онлайн-турнира, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Арменпресс, после последнего тура в полуфинале встретятся пары Фабиано Каруана—Хикару Накамура и Магнус Карлсен—Дин Лижэнь. Первый полуфинал состоится 1 мая, а второй - 2 мая. Финал состоится 3 мая.

Победитель получит приз в размере 70 тысяч долларов США. В онлайн-турнире с Карлсеном также приняли участие Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

Подготовила Варвара Айрапетян