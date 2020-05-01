В Армении число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2148, умер 27-летний пациент

В Армении по данным на 11.00 часов 2 мая общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции – 2148, число выздоровевших - 977.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент лечение получают 1136 пациента. В целом проведено 22177 тестов. Таким образом, новых случаев заболевания – 83, выздоровевших – 48 человек. Общее число летальных исходов – 55 (+1). Минздрав сообщает, что скончавшемуся пациенту было 27 лет, у него были другие хронические заболевания.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часлов 14 мая 2020г. В стране действует режим строгих ограничений.