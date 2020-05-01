Да здравствует креативный труд! Премьер Никол Пашинян направил послание по случаю Дня труда

Премьер-министр Никол Пашинян направил послание по случаю Дня труда.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится.

«Дорогие соотечественники,

Поздравляю всех нас с Международным днем труда и трудящихся.

Труд - единственный инструмент решения существующих в нашей действительности проблем, и по логике человеческого и национального достоинства мы должны решить все стоящие перед нами вопросы своим трудом.

И значит, важнейшей сутью работы является не только пользование существующими возможностями, но и создание для других возможностей։

Труд также является самой творческой площадкой сотрудничества людей, и благодаря этому сотрудничеству была создана современная цивилизация. И значит, важнейшей сутью труда является не только использование имеющихся возможностей, но и создание возможностей для других.

Я хочу, чтобы мы все именно так воспринимали труд, потому что я все еще уверен в том, что формула решения всех наших проблем - индивидуальное усилие и результат этого усилия. Особенно важна эффективность труда, а она невозможна без образования - непрерывного развития знаний, навыков, познаний. Образование, в свою очередь, - тоже труд, и значит, решение всех наших проблем я вижу по формуле образование-труд-образование.

Дорогой народ,

В этом году в связи с эпидемией коронавируса многие работают удаленно, многие - в более загруженных и рискованных условиях.

Высокой оценки достойны работники сфер здравоохранения, охраны правопорядка, безопасности государства, производства и импорта пищевых продуктов, медицинских принадлежностей и лекарственных средств, в результате их деятельности обеспечивается жизнедеятельность страны в кризисных условиях.

Высокой оценки заслуживают также все те работодатели, которые вопреки экономическим трудностям продолжают сохранять рабочие места, не идут на сокращения, а также, пользуясь антикризисными программами правительства, ведут работы по минимизации потерь и дальнейшему развитию.

Правительство Армении, несмотря на постигший кризис, продолжит свою последовательную политику развития экономики, поощряя труд и трудящихся.

Наши антикризисные программы нацелены в первую очередь на тех людей и компаний, которые работали с точным соблюдением трудового, налогового законодательства Республики Армения. Этим мы не только выразили свою высокую оценку работающим в рамках такой логики людей, но и воспользовались случаем, чтобы легче идентифицировать зарегистрированных работников, адресовать ему помощь в том случае, когда он в условиях кризиса теряет работу и нуждается в поддержке. Наличие зарегистрированной работы - важная гарантия защиты трудовых прав, и я призываю всех работников требовать от работодателей зарегистрировать свои рабочие места и содействовать правительству в защите их же трудовых прав.

Дорогие соотечественники,

Армянский народ известен как трудящийся, созидательный, талантливый народ. И армянский народ своим трудом и креативным талантом построит Родину своей мечты. Этот процесс начался, продолжится и достигнет победного конца, вопреки возникшим вследствие кризиса трудностям.

Поздравляю с 1 мая и да здравствует креативный труд!»