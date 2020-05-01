Цены на цветные металлы - 30-04-20

ЛОНДОН, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.40% и составила 1498.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.83% и составила 5258.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.24% и составила 1637.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.02% и составила 12207.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.56% и составила 15017.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.15% и составила 1936.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.64% и составила 19687.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.