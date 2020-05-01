В календаре Армении 1 мая — День труда

В более чем 100 государствах мира 1 мая отмечается Международный день солидарности трудящихся.

Этот день вошел в историю в 1886г., когда 1 мая на улицы Чикаго вышли американские рабочие, требовавшие установления 8-часового рабочего дня. В США и Канаде в тот день произошли демонстрации, во время разгона которых пролилась кровь.

1 мая 1884 года ознаменовались протестами в США и Канаде в поддержку восьмичасового дня. 1886 1 мая 2012 года произошли волнения рабочих в Чикаго, крупнейшем промышленном городе США. Произошли столкновения с полицией, многие были арестованы, а организаторы были приговорены к смертной казни. Эта волна протестов продолжала набирать обороты уже в 1889 году. Парижский конгресс II Интернационала решил проводить марши и митинги каждый год 1 мая. Конгресс установил также единый день, в который трудящиеся всего мира могли предъявить властям свои требования, отстаивать свои права – особенно право на 8-часовой рабочий день.

Уже в 1890 Рабочие из Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и других европейских стран впервые организовали майские праздники. В начале ХХ века революционное движение переместилось в Россию. В мае 1891 года в Петербурге состоялась первая первомайская демонстрация.

Позже, когда был образован Советский Союз, 1 мая отмечался как большой праздник, сопровождаемый широкой демонстрацией, в которой приняли участие почти все. В частности, в Армении этот праздник начали отмечать в 1919 году, после чего каждый год ученые, студенты, спортсмены и молодежь шествовали по улицам города, тем самым прославляя творчество и труд.

Этот день – хороший повод вновь обратиться к проблемам этой сферы, нарушениям трудового права, как-то: незаконные увольнения, случаи нерегистрации или частичной регистрации работников и др. Специалисты утверждают, что это наиболее часто встречающиеся нарушения прав трудящихся.

По Закону РА «О праздниках и памятных днях» этот день закреплен как День труда, день нерабочий.