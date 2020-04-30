Главы МИД Армении и Украины обсудили актуальную повестку дня двусторонних отношений

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как сообщает Арменпресс, об этом передает AnalitikaUA.net со ссылкой на сообщение МИД Украины.

«Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Стороны отметили крепкие исторические связи между украинским и армянским народами.

Министры также уделили особое внимание вопросам развития торговли и углубления экономического диалога.

Руководители внешнеполитических ведомств положительно оценили взаимодействие в вопросе возвращения украинских и армянских граждан и обменялись опытом по преодолению последствий пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

В комментарии изданию глава Союза армян Украины Вилен Шатоврян подчеркнул важность официальных контактов на таком уровне. Глава армянской общины Украины выразил надежду, что впредь подобные контакты будут происходить чаще. «Контакты глава МИД Украины и Армении внушают большую надежду», — отметил Шатворян.

Ранее сообщалось, что с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины. Глава САУ Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.