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С 1 по 4 классы оценок не будет: революция в образовании 

С 1 по 4 классы оценок не будет: революция в образовании 

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приняло решение, согласно которому ученики не будут оцениваться как минимум в 1-4 классах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр Араик Арутюнян.

«Мы приняли это решение еще до перехода на дистанционное обучение. Будут новые методы поощрения, которые мы представим нашим учителям, будут проведены тренинги. С помощью этой системы мы не связываем ребенка с оценкой, а связываем его со знаниями и образованием», - сказал Арутюнян, добавив, что это определенная революция в области общественного образования. 

По его словам, проект будет запущен в ближайшее время.


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БелТА


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