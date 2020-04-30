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Левон Аронян занимает 7-е место в рейтинговой таблице ФИДЕ

Левон Аронян занимает 7-е место в рейтинговой таблице ФИДЕ

Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает 7-е место в рейтинговой таблице Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Как сообщает Арменпресс, ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за апрель, где лидер сборной Армении сохраняет свои позиции на 7-м месте.

Также в топ-10 входят чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Дин Лижен, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Уэсли Со, Теймур Раджабов и Аниш Гири.

В число 100 лучших шахматистов входят также представители Армении Габриэль Саргсян (53-е место), Карен Григорян (71-е место), Грант Мелкумян (77-е место) и Сергей Мовсесян (99-е место).


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