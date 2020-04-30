С исключительным правом публикации Музей литературы и искусства им. Е.Чаренца представил два примечательных документа, написанных по случаю 80-летия Геноцида армян. 27 апреля на своей официальной странице в Фейсбуке музей представил широкой общественности два письма: переписку известного французского режиссера армянского происхождения Анри Верноя (Ашот Малакян) с членом правительства Турецкой Республики, министром здравоохранения (1987–1988 годы), а затем министром туризма (1991–1992 годы) и представителем Турции в Европарламенте Бюлентом Акарджали. Отметим, что публикация документов по сути является своеобразным продолжением проекта «Ответ-100 лет спустя», реализованного Музеем литературы и искусства им. Е.Чаренца в 2014-2016 гг., в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Геноцида армян.

Как было уже отмечено выше, документы, впервые опубликованные Музеем литературы и искусства им. Е.Чаренца, это два письма. Первое письмо – это реакция Бюлента Акарджали на телевизионное выступление Верноя на французском телеканале TV 5 9 марта 1995 года, где режиссер говорил о Геноциде армян, необходимости его признания со стороны Турции и т.д. Второе письмо- уже собственно ответ Верноя на безосновательные и пышущие ненавистью «укоры» высокопоставленного турецкого чиновника. Последнего «очень расстроило» телеинтервью видного французского деятеля армянского происхождения и стало поводом для циничного произведения эпистолярного жанра длиной в одну страницу.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 1 мая.