Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Газета "Республика Армения": Ответ Анри Верноя Турции - 100 лет спустя

Газета "Республика Армения": Ответ Анри Верноя Турции - 100 лет спустя

С исключительным правом публикации Музей литературы и искусства им. Е.Чаренца представил два примечательных документа, написанных по случаю 80-летия Геноцида армян. 27 апреля на своей официальной странице в Фейсбуке музей представил широкой общественности два письма: переписку известного французского режиссера армянского происхождения Анри Верноя (Ашот Малакян)  с членом правительства Турецкой Республики, министром здравоохранения (1987–1988 годы), а затем министром туризма (1991–1992 годы) и представителем Турции в Европарламенте Бюлентом Акарджали. Отметим, что публикация документов по сути является своеобразным продолжением проекта «Ответ-100 лет спустя», реализованного Музеем литературы и искусства им. Е.Чаренца в 2014-2016 гг., в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Геноцида армян.

Как было уже отмечено выше, документы, впервые опубликованные Музеем литературы и искусства им. Е.Чаренца, это два письма. Первое письмо – это реакция  Бюлента Акарджали на телевизионное выступление Верноя на французском телеканале TV 5 9 марта 1995 года, где режиссер говорил о Геноциде армян, необходимости его признания со стороны Турции и т.д. Второе письмо- уже собственно ответ Верноя на безосновательные и пышущие ненавистью «укоры» высокопоставленного турецкого чиновника. Последнего «очень расстроило» телеинтервью видного французского деятеля армянского происхождения и стало поводом для циничного произведения эпистолярного жанра длиной в одну страницу.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 1 мая.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации