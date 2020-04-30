Владимир Соловьев: Как можно Геноцид армянского народа забыть?!

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в своей передаче коснулся темы Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» 28 апреля Соловьев спросил украинского политолога, почему Украина не признает Геноцид армян. Ведущий коснулся этой темы во время дебатов в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Советский Союз в Голодоморе.

«Вот эта подлость, которую вы сейчас учинили, когда вы сказали: мы не будем признавать Геноцид армянского народа в Османской империи. И объяснили почему. Потому что, во-первых, мы не хотим портить отношения с Турцией. Затем, они не хотят признавать здесь… Это вообще что такое? Аваков в этом плане ведет себя гораздо порядочнее. Он хотя бы пишет. Он все-таки помнит о своих армянских корнях. А в вашей стране вообще, что ли, нет принципов? Как можно Геноцид армянского народа забыть, как это можно сделать?» - отметил Владимир Соловьев.

Этот отрывок передачи можно найти с 2 ч 25-й минуты видео.