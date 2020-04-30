"Республика Армения": Алекс Донигян: «Я думаю только о реальных целях и не гоняюсь за призрачными»

Один из самых быстрых армян мира с этого года официально представляет нашу страну на международной арене. В интервью нашему корреспонденту талантливый легкоатлет поведал о том, почему решил присоединиться к сборной Армении, какие его одолевают эмоции и каковы его главные цели в спорте.

- Алекс, нашим читателям наверняка интересно будет узнать некоторые подробности о вас: где вы родились, откуда ваши предки?

- Я американский армянин в четвертом поколении. Моя мать, Ким Шнайдер, американка, а отец – Даниэль Донигян, наполовину армянин. Мой дед по отцовской линии Джерри Донигян – армянин. Его родным языком был армянский. К сожалению, дедушка умер в марте 2019 года за неделю до того, как Европейская атлетическая ассоциация разрешила мне выступать за Армению. Дед знал о моем намерении представлять Армению и был очень счастлив и горд тому, что собираюсь на спортивной арене отстаивать честь своего народа и историческую память семьи. Кстати, его мать Пэт (Патриша) Донигян после геноцида в 1921 году иммигрировала из Армении. У деда было много историй об Армении, но он никогда не рассказывал о них.

У меня замечательная семья. Живу в Сиэтле со своей красавицей женой Кейтлин: мы поженились в октябре прошлого года. Она учительница начальных классов. Мечтаю, чтобы после участия в Олимпийских играх мы завели много детей.

- Когда и почему вы решили представлять Армению?

- Это произошло в марте 2018 года. Поначалу я не знал, смогу ли выступать под армянским флагом, поскольку являлся только подданным США. Я обратился в посольство Армении, где мне сказали, что я могу получить гражданство РА, поскольку имею армянские корни. Забавно и символично было стать гражданином Армении в дни победы в стране революции. Я познавал свои корни и вместе с Арменией менялся мой дух. Я решил выступать за Армению, потому что я армянин, в моих жилах течет армянская кровь, даже кости у меня армянские. Я могу быть только Алексом Донигяном – не лучше и не хуже.

Полностью интервью читайте в газете «Республика Армения» 1 мая.