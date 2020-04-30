Ограничения на хозяйственную деятельность будут сняты в начале мая.

Постепенное послабление ограничений, которые были установлены в начале месяца в рамках чрезвычайного положения, обусловленного целью затормозить распространение эпидемии COVID-19, продолжится – об этом было заявлено на вчерашнем заседании правительства.

Доброй вестью текущей недели, обрадовавшей и воодушевившей всех, явилась победа над коронавирусом матушки Грануш, которая поставила своеобразный рекорд, став самой старшей в Армении выздоровевшей больной. В среду 94-летнюю пациентку в добром здравии и с бодрым настроением духа выписали из больницы, о чём сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук директор Национального ожогового центра Геворг Симонян.

Радость, принесённая этой новостью, несколько подсластила горькую пилюлю статистики числа заразившихся COVID-19. Здесь в середине недели тоже побит рекорд, однако уже со знаком минус. Среда принесла «богатый» урожай новых заболевших коронавирусом: 134 новых случая. Об этом сообщил на заседании правительства Министр здравоохранения Арсен Торосян, с прискорбием констатируя также два новых случая смерти пациентов. Из 1103 находящихся на лечении пациентов в тяжелом состоянии 59 человек и 17 – в крайне тяжелом. Дыхание шестерых больных поддерживается при помощи аппаратов ИВЛ.

Однако, по мнению Министра, ситуация, в целом, остаётся под контролем, даже несмотря на наметившуюся тенденцию распространения.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 1 мая.