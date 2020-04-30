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Газета "Республика Армения": Парламент дал согласие

Газета "Республика Армения": Парламент дал согласие

Правительство вправе перераспределять расходную часть бюджета

Оговоримся сразу: речь идет исключительно о 2020 годе и только о возможности перераспределения 150 млрд драмов по статье «Иные расходы» Госбюджета.

Напомним, что на нынешней неделе по инициативе правительства состоялось внеочередное заседание НС, исполнительная власть обратилась к законодательной с предложением внести изменение и дополнение в Закон «О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год», полагая, что  с целью обеспечения выполнения всеобъемлющей программы мероприятий по противодействию экономическим последствиям коронавируса необходимо наделить правительство РА правомочностью вносить коррективы в Государственный бюджет РА на 2020 год.

Обсуждению этого вопроса парламент посвятил несколько заседаний, вопросов и выступлений было много, споров, взаимных, порой, достаточно непристойных оскорблений также.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 1 мая.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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