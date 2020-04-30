Правительство вправе перераспределять расходную часть бюджета

Оговоримся сразу: речь идет исключительно о 2020 годе и только о возможности перераспределения 150 млрд драмов по статье «Иные расходы» Госбюджета.

Напомним, что на нынешней неделе по инициативе правительства состоялось внеочередное заседание НС, исполнительная власть обратилась к законодательной с предложением внести изменение и дополнение в Закон «О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год», полагая, что с целью обеспечения выполнения всеобъемлющей программы мероприятий по противодействию экономическим последствиям коронавируса необходимо наделить правительство РА правомочностью вносить коррективы в Государственный бюджет РА на 2020 год.

Обсуждению этого вопроса парламент посвятил несколько заседаний, вопросов и выступлений было много, споров, взаимных, порой, достаточно непристойных оскорблений также.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 1 мая.