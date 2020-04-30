Советник генпрокурора прокомментировал заявление адвокатов Гургена Хачатряна

Защитная группа председателя совета директоров ЗАО «Юком» Гургена Хачатряна может подать заявление о преступлении, если они увидели нарушение прав своего клиента. В ответ на вопрос Арменпресс об этом сказал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян, комментируя заявление адвокатов Гургена Хачатряна.

«Честно говоря, я не хочу комментировать заявление, сделанное защитной группой, так как считаю его компонентом тактики защиты. Однако, если они увидели нарушение прав своего клиента или нарушение судебной процедуры в действиях следователя или считают, что имело место уголовное преступление и была совершена попытка заставить их совершить какие-либо действия, то, оставаясь в рамках уголовного процесса, воздерживаясь от влияния на общественное мнение, они могли и могут воспользоваться своей возможностью обжалования судебных решений. В этом случае прокуратура, ознакомившись с представленными обоснованиями, выразит соответствующую позицию. Или они могли бы и могут просто подать заявление о преступлении, что, насколько я знаю, не было сделано», - сказал Абрамян.

По словам советника генпрокурора Армении, тот факт, что, учитывая, возможно, предсказуемые для адвокатов Хачатряна развития, заранее делаются ставящие под сомнение законность действий следственного органа заявления, еще не означает, что действия органа предварительного следствия таковы или могут быть таковыми.

«Применение меры пресечения обусловлено фактическими обстоятельствами, приобретенными в рамках уголовного дела, с учетом возможного предсказуемого поведения обвиняемого. В противном случае, заранее сделав объявление, всегда можно посредством манипулятивного воздействия сформировать любое общественное мнение о действиях органов следствия», - сказал Абрамян.

Советник генерального прокурора заявил, что обстоятельства судебного разбирательства, основания, по которым было выдвинуто обвинение, и ходатайство о выборе ареста в качестве меры пресечения будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, что ранее следственный орган Следственного комитета Армении подал ходатайство об аресте председателя совета директоров ЗАО «Юком» Гургена Хачатряна.

«29 апреля Гурген Хачатрян получил уведомление о явке в следственный орган. При получении уведомления, а затем, согласно письменному заявлению адвоката, Гурген Хачатрян отметил, что явится через несколько часов по уважительной причине. Однако вечером в суд было подано ходатайство об аресте Гургена Хачатряна, о чем следователь сообщил адвокатам», - говорится в заявлении группы защиты Хачатряна.