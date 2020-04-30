Президент провел беседу с представителями стартапов на тему «Стартапы после коронавируса»

По инициативе Фонда «Стартап Армения» президент Республики Армения Армен Саркисян 30 апреля провел беседу с представителями армянской стартап-экосистемы на тему «Стартапы после коронавируса». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в ходе беседы президент Саркисян коснулся ситуации в мире, ситуации с новым коронавирусом в Армении и активности стартапов в этих условиях.

Отвечая на вопрос, что ожидается после эпидемии, президент Саркисян отметил, что опасность коронавируса по-прежнему сохраняется. «Коронавирус еще не побежден. Мы будем жить с ним долгое время, пока не будет найдено подходящее лекарство или вакцина. Каждый должен быть обязан не передавать инфекцию другим, пожилым людям или тем, у кого слабое здоровье, - сказал он. - Это вопрос морального долга и заботы о других, прежде всего о семье каждого из нас. Поэтому я прошу вас проявлять свое отношение к своей семье, которое является священным для каждого из нас, своим ответственным отношением, защищая себя, чтобы вы не стали носителем коронавируса и не подвергали опасности ни взрослых, ни детей».

Президент подчеркнул, что мир уже меняется, просто коронавирус начал ускорять восприятие этих изменений: «Коронавирус стал холодным душем, который напоминает нам, что мир изменился, и что вирусы будут распространяться очень быстро - квантовым образом».

Говоря о роли стартапов в новой ситуации, президент Саркисян отметил, что мир движется в направлении, в котором роль стартапов не будет уменьшаться, а, наоборот, будет расти. «Другими словами, после коронавируса мир пойдет в том же направлении, что и до коронавируса, и, возможно, более быстрыми темпами. Роль электронных компаний возрастет. Многие посчитают, что нет необходимости собираться для решения многих проблем, и можно сделать все виртуально.

Многие обнаружат, что семьи для них являются большой ценностью, поскольку те отцы, которые бегают с утра до ночи и не видят своих детей, обнаружат, что у них блестящие дети, и важно проводить с ними время и обучать их, - отметил президент. - Вывод следующий: отныне роль стартапов будет очень важной. Речь идет не о том, как материальный мир будет относиться к виртуальному, а о том, что мир будет продолжать меняться, возможно, более быстрыми темпами. Поэтому стартапы играют здесь большую роль».

Президент Саркисян также ответил на многочисленные вопросы представителей сообщества стартапов, которые, в частности, касались перспективных областей после эпидемии коронавируса, возможной поддержки стартапов, а также конкретных проектов.