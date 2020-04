Книга Чарли Ладермана о Геноциде армян получила премию Института Артура Миллера за дебют

Книга американского ученого Чарли Ладермана «Разделение бремени: Армянский вопрос, гуманитарная интервенция и англо-американские взгляды на глобальный порядок» (Sharing the Burden: The Armenian Question, Humanitarian Intervention, and Anglo-American Visions of Global Order) получила премию Института Артура Миллера за дебютную книгу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Королевского колледжа Лондона.

При получении премии доктор Ладерма сказал: «Для меня большая честь получить эту премию. Моя книга касается проблем, массового убийства целой общины и стратегий по его предотвращению, которые, к сожалению, остаются такими же неотложными, как и прежде. Я благодарен Институту Артура Миллера за эту награду и за признание того, что история может осветить современные вызовы - принцип, который является центральным в миссии Департамента военных исследований».

Изучая, как США и Великобритания отреагировали на трагедию Геноцида армян, доктор Ладерман в своей книге рассматривает возможности, ограничения и продолжающиеся дилеммы гуманитарного вмешательства. Это также дает новый взгляд на рост Соединенных Штатов как мировой державы и углубляет наше понимание англо-американских особых отношений и их роли в реформировании глобального порядка.

Доктор Ладерман - преподаватель кафедры международной истории факультета военных исследований Школы исследований в области безопасности. Его исследования сосредоточены на Соединенных Штатах и их отношениях с остальным миром, он изучает взаимосвязь между историей США и международной историей, а также взаимосвязь между внешней политикой и внутренней политикой США.

Кроме того, его исследования охватывают международные отношения Великобритании, Первую мировую войну и ее международное влияние, а также развитие идей о правах человека, великой стратегии и мировом порядке.

Институт Артура Миллера присуждает свою ежегодную премию за дебют вместе с Британской ассоциацией американских исследований за лучшую первую книгу по любой теме американских исследований.