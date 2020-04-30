Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Продолжается сезонное техническое обслуживание вооружений и военной техники

Продолжается сезонное техническое обслуживание вооружений и военной техники

В подразделениях ВС и воинских частях продолжается сезонное техническое обслуживание вооружений и военной техники.

Как сообщили Арменпресс в отделе информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении, с целью перехода на летний режим и поддержания вооружения в постоянном боевом состоянии, проводятся работы по осмотру, очистке, смазке, обнаружению и устранению неисправностей военной техники.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации