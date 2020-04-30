В подразделениях ВС и воинских частях продолжается сезонное техническое обслуживание вооружений и военной техники.

Как сообщили Арменпресс в отделе информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении, с целью перехода на летний режим и поддержания вооружения в постоянном боевом состоянии, проводятся работы по осмотру, очистке, смазке, обнаружению и устранению неисправностей военной техники.