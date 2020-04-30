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Премьер призывает не нуждающихся бенефициаров помощи перечислить средства в Фонд борьбы с Covid-19

Премьер призывает не нуждающихся бенефициаров помощи перечислить средства в Фонд борьбы с Covid-19

Премьер-министр Никол Пашинян призывает тех, кто не нуждается в возмещении за коммунальные платежи, перечислить равную полученной помощи сумму в Фонд борьбы против коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Если у вас нет социальных проблем, но вы получили поддержку на оплату коммунальных услуг, сделайте этот шаг. Я знаю по именам и фамилиям, есть люди, у которых нет социальных проблем, но есть долги за электричество или газ, потому что, имея возможность не платить, они создают проблемы. Я призываю вас как можно скорее оплачивать счета за коммунальные услуги. Мы говорим о тех, у кого есть такая возможность», - сказал премьер-министр.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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