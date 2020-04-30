С апреля по август 1991 года подразделения ОМОН-а МВД Азербайджана совместно с подразделениями советской армии и внутренних войск спланировали и провели операцию по депортации десятков сел в Арцахе и Армении. Операция получила название «Кольцо». Под видом «проверки паспортного режима» азербайджанский ОМОН и советские войска проникали в армянские деревни, обстреливали их и вынуждали население покинуть родные дома, отказавшись от собственности.

Военная часть операции «Кольцо» стартовала 30 апреля, первыми под удар попали армянские села Геташен (сейчас Чайкенд) и Мартунашен (сейчас Гарабулаг), входившие тогда в Ханларский район АзССР. В ночь с 29 на 30 апреля из Кировабада (сейчас Гянджа) выдвинулись советские войска и подразделения азербайджанского ОМОН-а, окружившие Геташен и Мартунашен с близлежащих высот. Начался пулеметный обстрел сёл, также применялись вертолеты, за этим последовал погром населения. Насильственная депортация проводилась нечеловеческими методами и с грубым нарушением прав человека. Зверское отношение, пытки и убийства не обошли никого, ни взрослых, ни детей, ни стариков.

«Лучше бы мои глаза ослепли, чтобы не видеть того, что случилось. 30 апреля в центр деревни ворвался танк. Танками окружили все окраины села. Очевидно, думали, что все наше село из 2500 жителей состоит в отрядах боевиков. Вместе с военнослужащими были азербайджанские ОМОНовцы. Первую раненую, мою соседку, я увидела в жутком состоянии. Она вся была оборвана. Видимо, ее изнасиловали. Рука у нее была тяжело ранена. Я побежала за доктором Геворком, который приехал из Еревана на вертолете. Он тут же поставил диагноз: ампутировать руку... Но она начала плакать, умолять, что не сможет одной рукой вырастить своих троих детей... Хирурга Геворка взяли в заложники вместе со всеми нашими мужчинами, начиная с 16 лет и выше... Куда их повезли, никто не знает. Азербайджанские ОМОНовцы грабили, убивали, кто сопротивлялся, насиловали, не щадили никого. Одна моя знакомая старушка осталась сидеть у порога своего дома. Она сказала, что такую старую женщину никто не тронет. Но ее расстреляли у порога...», - вспоминает очевидец событий Эльмира Акопян.

Такие же зверства и жестокости царили в Мартунашене. Свидетель событий, житель Мартунашена Мартирос Овсепян рассказывает, что в ночь на 30 апреля к нему прибежал запыхавшийся сосед Николай и рассказал, что село окружено со всех сторон. В 200 метрах о села с дулами направленным на дома стоял танки.

«На холмах, расположенных в другой части села, стояли 25 танков, дула которых быки направлены в сторону нашего села. Немного погодя началась стрельба из пушек и автоматов. От обстрела из танков крыши домов взлетели в воздух, горели дома. В это время появились вертолеты, из которых стреляли вниз. Обстрел продолжался около 2-х часов. После прекращения обстрелов спустились в нижнюю сторону села, откуда были начаты обстрелы. Там дома сильнее горели», - свидетельствует Овсепян.

Политика притеснения армянского населения, начатая Азербайджаном в 1989 году, вылившая в террор, погромы и запугивание армян вынудила их организовать силы самообороны, первые отряды которых появились в 1990 году. В Геташене самооборону возглавил Татул Крпеян, а в Мартунашене командовал Симон Ачекгезян. Оба героически погибли 30 апреля.

С началом боев с радиорубки в Геташене удается передать сигнал о помощи, направленный международному сообществу. «Sоs! Sоs! Sоs! Жители двух армянских сел в Азербайджане Геташен и Мартунашен, умаляют: спасите наши жизни! В нас палят из пушек, строчат из пулеметов и автоматов, с земли и с неба. Нас давят танками в наших дворах и домах. Детей, женщин, стариков хватают в заложники азербайджанские Омоновцы - ломают руки, ноги, ребра, разбивают лица ударами о стену, отбивают почки, снимают скальп с живых, голыми гоняют по улицам, колют ножами. Наши мужчины бессильны защитить нас охотничьими ружьями. Мы держались три года, но против армии нам не устоять. Она уничтожает нас. Заставляет признать власть Азербайджана или покинуть родные села, могилы предков. Но даже бежать не дают: стреляют. Наши дома разграблены, горят. Нам негде укрыться. Люди мира! Спасите! Хотя бы детей спасите! Мы погибаем», - гласил призыв о помощи.

У свидетелей этих ужасов особенно в памяти остались зверства, сотворенные с отцом и сыном Чилингарянами. Их похитили, пытали, тушили на теле сигареты, а затем на глазах у отца азербайджанцы отрезали сыну голову.

Нападения на Мартунашен и Геташен продолжались также в мае. Ужасы творились на глазах у журналистов, прибывших для освещения событий, в плен брались врачи и медработники. Большое количество пленных, освобожденных при помощи международных организаций, измученные пытками, позже скончались.

Боевые действия, которые вела против своего населения советская армия, переместились из Геташена и Мартунашена в другие села Арцаха и Армении. Несколько десятков армянских сел было разрушено, а население изгнано.

В результате операции «Кольцо» напряженность в регионе только возросла, а Карабахский конфликт перешел в стадию боевых действий. Британский исследователь Томас Де Ваал назвал эту операцию «первой и последней гражданской войной советского периода».

По официальным данным во время операции «Кольцо» в Геташене и Мартунашене было убито от 37 до 41 людей. Международная правозащитная организация «Мемориал» указывает, что в апреле-мае только из Геташена и Мартунашена было насильно депортировано более 3000 человек.

«Кольцо» остается одной из самых позорных страниц в истории советских вооруженных сил. За бесчеловечные действия никто не был наказан, а азербайджанский ОМОН впоследствии стал одной из основ будущих азербайджанских вооруженных сил, которые попытались решить вопрос армян Арцаха войной. Геноцидальная политика Азербайджана на этом этапе столкнулась с сопротивлением в лиц Сил Самообороны Арцаха. При малых ресурсах армянской стороне удалось победить в войне и обрести независимость. Арцах стал независимым, однако Геташен и Мартунашен до сих пор остаются под азербайджанской оккупацией.