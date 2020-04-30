Конец коммунального кризиса: правительство расширяет программу помощи

Правительство расширяет мероприятие по возмещению платежей за коммунальные услуги - электроэнергию, природный газ и воду. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook отметил, что правительство поможет потребителям, у которых потребление электроэнергии составляет от 10 001 до 25 000 драмов, а потребление природного газа - от 30 до 40 тысяч драмов.

Премьер-министр назвал прямую трансляцию следующим образом: «Конец коммунального кризиса».

«Правительство возместит 30 процентов потребительских расходов. И в этом случае у нас будет 207 тыс 837 абонентов электроэнергии и 81 тыс 697 абонентов природного газа», - сказал премьер-министр.

При этом Никол Пашинян отметил, что правительство возместит 50% потребляемой электроэнергии жителям 310 сел без газификации.

В то же время, абонентам, которые потребили до 3000 драмов воды за март, правительство возместит 50% расходов. В Армении 424 тыс 972 таких абонентов.