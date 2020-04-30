Армен Аброян освобожден с должности заместителя министра высокотехнологической промышленности
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Армен Аброян освобожден с должности заместителя министра высокотехнологической промышленности Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте правительства.
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