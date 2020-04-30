Правительство расширит мероприятия помощи по части коммунальных платежей

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжается обсуждение антикризисных мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель Центрального банка Артур Джавадян представил информацию о процессе реализации 1-й и 2-й антикризисных мероприятий экономического характера. Было отмечено, что из 1176 полученных в рамках 1-го мероприятия заявок уже удовлетворены 296, общий объем которых достигает 24,9 млрд драмов. Эти средства хозяйствующие субъекты направили на выплату заработных плат, коммунальных услуг, уплату налогов, покупку и импорт сырья и нового оборудования. В рамках второго мероприятия было одобрено 6729 сельскохозяйственных заявок на сумму 8,5 млрд драмов.

Затем была затронута возможность оказания дальнейшей помощи социального характера, в частности, по части коммунальных платежей. Состоялся заинтересованный обмен мнениями, были представлены различные аргументы, замечания и предложения.

По итогам обсуждения премьер-министр Пашинян поручил расширить мероприятия по части выплат за электричество, природный газ и воду и представить правительству проект соответствующего решения.