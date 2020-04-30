IDBank предлагает полный набор удаленных услуг

Уже больше месяца мы общаемся и работаем удаленно. Это был вызов не только для обывателя, ежедневно идущего на работу и покупающего товары первой необходимости в магазинах, но и для хозяйствующих субъектов, занимающихся обслуживанием в различных сферах. Исключением не стала также банковская система. Каким трансформациям подверглись банковские услуги за этот период и каких объемов достигает удаленное обслуживание? Арменпресс представляет интервью с директором Цифрового банкинга IDBank-а Сергеем Аракеляном об этом и не только.

IDBank известен на армянском рынке как инновационный цифровой Банк. Коронавирус, как оказалось, все же сумел застать врасплох весь мир. А как дела у IDBank-а?

IDBank инициировал процесс дигитализации еще в 2018 году, когда имел место ребрендинг, и мы, осознавая требование времени, встали на путь создания максимально широкого инструментария удаленных услуг. Действительно, ситуация, обусловленная коронавирусом, застала врасплох многие сферы, но банковская система уже давно осознавала, что дигитализация является наилучшим путем обеспечения самого востребованного типа финансовых услуг в современном, быстро меняющимся мире, а именно - удаленного обслуживания.

Еще в 2018 году мы заявили о создании совместной цифровой платформы с компанией Idram. Эта платформа сегодня является реальностью и позволяет нашим клиентам, не выходя из дома, пользоваться не только собственно банковскими, но и платежно-расчётными услугами, число которых, кстати, превышает 300. Это означает, что клиенты IDBank-а могут осуществлять сделки как с помощью платформы IDBanking.am, так и в разделе «Банкинг» приложения Idram.

Наряду с этим, наши службы привилегированных и персональных банковских услуг обслуживают клиентов также по видеосвязи Viber, What’s app, Skype, осуществляя определенные сделки.

По решению Коменданта многие организации в нашей стране работают удаленно. Работают ли удаленно также сотрудники IDBank-а, и не опасно ли это с точки зрения сохранения данных?

С первых же дней введения карантина IDBank начал предпринимать меры не только по обеспечению клиентов полным инструментарием удаленного обслуживания, но и по обеспечению безопасности и созданию возможности для удаленной работы своих сотрудников. Как организация с высокой социальной ответственностью, IDBank обеспечил удаленную работу свыше 60% сотрудников, не вовлеченных в непосредственное общение с клиентами. Обычно таких ситуациях резко активируется киберпреступность, и поэтому при организации удаленных работ сотрудникам были даны четкие инструкции по обеспечению информационной безопасности, исключению случаев фишинга и обеспечению эффективности труда. Важно, чтобы сотрудники, работающие удаленно, исполняли свои обязанности с эффективностью, необходимой для обеспечения непрерывности фунционирования фронт-офиса.

Учитывая все это, я могу с уверенностью заметить, что, несмотря на трудности, IDBank обладает всеми необходимыми ресурсами для качественного обеспечения удаленной деятельности.

Так как речь зашла о фишинге, я бы хотел также дать несколько советов нашим клиентам:

желательно иметь фунционирующие антивирусные системы на компьютерах и даже смартфонах;

необходимо периодически обновлять пакеты программного обеспечения;

старайтесь не заходить на неизвестные и подозрительные веб- страницы или, как минимум, не предоставляйте никаких данных на таких страницах, тем более - - данные банковских карт;

если Вы получили сообщение по электронной почте, то до того, как открыть прикрепленный файл или перейти по ссылке, проверьте почтовый адрес отправителя и удостоверьтесь, что это сообщение ожидаемое или получено от знакомого лица;

при осуществлении онлайн покупок удостоверьтесь, что онлайн-магазин или страница обеспечены системой безопасности https;

в финансовых системах пользуйтесь сложными, но не включающими в себя известные имена или данные, паролями, состоящими из сложной комбинации цифр, букв, символов;

не используйте зарегистрированные в финансовой системе пароли в других системах; периодически меняйте пароли;

в случае просьбы о финансовой поддержке, полученной через социальные сети, проверьте через другие каналы связи, отправлен ли запрос указанным знакомым, или нет;

не предоставляйте данные банковских карт другим лицам, а в случае крайней необходимости передавайте эти данные по частям и через разные системы.

если Вы заметили что-то странное с какой-либо онлайн учетной записью, то немедленно свяжитесь с обслуживающей систему организацией по контактным данным, указанным на официальном сайте, и оповестите о проблеме;

Фактически, IDBank смог очень быстро адаптироваться к ситуации и обеспечить возможность #оставатьсядома как для своих сотрудников, так и для клиентов.

Да, как я уже отметил, наши сотрудники продолжают работу с высокой эффективностью, обеспечивая непрерывность процессов, а наш инструментарий удаленного обслуживания позволяет нашим клиентам осуществлять следующие операции, не выходя из дома:

осуществление переводов,

управление счетами,

заказ карт,

пополнение счетов,

получение или погашение кредитов,

вложение вкладов,

открытие текущих и сберегательных счетов,

осуществление платежей за более чем 300 разных услуг и т.д.

Большая часть перечисленных сервисов, как я уже заметил, доступна также в разделе «Банкинг» приложения Idram. Более того, банковскими услугами могут воспользоваться как наши клиенты, так и лица, которые желают стать нашими клиентами. Для этого необходимо просто скачать приложение Idram и стать клиентом IDBank-а, пройдя дистанционную идентификацию. Например, если Вам нужен кредит, но Вы не являетесь клиентом IDBank-а, то это не проблема: можете загрузить приложение Idram и подать заявку на получение кредита Rocket. От Вас потребуется всего несколько шагов, и кредит в размере до 5 млн. драм РА будет переведен на Ваш счет без каких-либо скрытых сборов и комиссий. Кстати, необходимо отметить, что даже в данной ситуации IDBank не прекратил кредитование.

Пройдя дистанционную идентификацию, Вы сможете пользоваться также и всеми перечисленными мною ранее услугами. Эта функция особенно важна в условиях, когда мы призываем людей оставаться дома: если призываем, то должны также предоставить возможность воспользоваться нашими услугами даже тем, кто не является нашим клиентом.

Какие еще преимущества получает клиент, пользующийся финансовыми услугами IDBank-а, и чего ожидать в будущем?

Пользующийся услугами IDBank-а клиент может воспользоваться предлагаемым нами широким выбором инновационных услуг, однако не стоит забывать также и о сотрудничестве IDBank-а и Idram-а. Сегодня созданная двумя компаниями совместная цифровая платформа предоставляет ряд преимуществ как клиентам, так и партнерам.

Так, пользователи нашей цифровой платформы в эти дни имеют возможность осуществлять бесконтактные платежи в магазинах и аптеках, сотрудничающих с Idram, по технологиям QR и NFC, выбрав в качестве средства оплаты карты, счета IDBank-а или любую другую прикрепленную карту. Сегодня некоторые избегают покупок с доставкой, чтобы не иметь дело с наличными, однако хочу заметить, что пользователи платформы могут осуществит бесконтактные платежи также за покупки с доставкой, так как наш партнер компания Idram на днях предоставила также решения для тех бизнесов, которые до этого никогда не принимали онлайн платежи. Все это позволяет сохранять непрерывность бизнеса, а для клиента – обеспечивать необходимое социальное расстояние и осуществление безопасных платежей.

О переходе на безналичные платежи многократно говорилось на государственном уровне еще до пандемии. Этот путь многим покажется трудным, и, возможно, сегодня некоторые наши граждане и бизнес выбирают его вынужденно. И, тем не менее, мне кажется, что и после окончания пандемии как граждане, так и бизнес будут стараться избегать наличных средств, так как безналичные платежи – это удобно, быстро и безопасно.

После пандемии … Как Вы думаете, что произойдет после того, как мы преодолеем пандемию?

Ни для кого не секрет, что наша жизнь уже разделилась на “до” и “после” пандемии. Определенно, коронавирус для мира стал еще одним сигналом необходимости пересмотра существуюших подходов: тенденция перехода от классического к удаленному обслуживанию уже необратима, и нужно смотреть вперед, адаптироваться к ситуации и даже стараться опередить время и установить приоритеты в целях обеспечения непрерывности бизнеса. Задача по обеспечению непрерывности бизнеса стоит также перед отдельно взятым человеком: возникнет необходимость перепрофилирования некоторых специальностей, она уже возникла, а некоторые отрасли вообще должны думать опереосмыслении своей деятельности. Более того, я глубоко убежден, что если даже не было бы пандемии, то обязательно возник бы какой-нибудь другой фактор, в результате которого мир подвергся бы ключевым изменениям.

Что касается IDBank-а, то мы будем продолжать реализацию наших стратегических целей – осуществление наилучшего обслуживания и предоставление наиболее удобных услуг нашим клиентам будь то посредством дигитализации, удаленного или непосредственного общения. Оставайтесь дома и будьте здоровы.