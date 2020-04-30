Следственный орган представил ходатайство об аресте Гургена Хачатряна

Следственный орган подал ходатайство об аресте председателя совета директоров ЗАО «Юком» Гургена Хачатряна. Как сообщает Арменпресс, группа защиты Хачатряна выступила с заявлением по этому поводу.

«29 апреля Гурген Хачатрян получил уведомление о явке в следственный орган. При получении уведомления, а затем, согласно письменному заявлению адвоката, Гурген Хачатрян отметил, что явится через несколько часов по уважительной причине. Однако вечером в суд было подано ходатайство об аресте Гургена Хачатряна, о чем следователь сообщил адвокатам», - говорится в заявлении.

Гурген Хачатрян обвиняется в пособствии получения взятки.