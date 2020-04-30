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Следственный орган представил ходатайство об аресте Гургена Хачатряна

Следственный орган представил ходатайство об аресте Гургена Хачатряна

Следственный орган подал ходатайство об аресте председателя совета директоров ЗАО «Юком» Гургена Хачатряна. Как сообщает Арменпресс, группа защиты Хачатряна выступила с заявлением по этому поводу.

«29 апреля Гурген Хачатрян получил уведомление о явке в следственный орган. При получении уведомления, а затем, согласно письменному заявлению адвоката, Гурген Хачатрян отметил, что явится через несколько часов по уважительной причине. Однако вечером в суд было подано ходатайство об аресте Гургена Хачатряна, о чем следователь сообщил адвокатам», - говорится в заявлении.

Гурген Хачатрян обвиняется в пособствии получения взятки.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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