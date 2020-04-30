МИД Арцахa выступил с комментарием в связи с 29-й годовщиной операции «Кольцо»

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с 29-й годовщиной операции «Кольцо» по депортации армянского населения приграничных сел Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Республики Арцах говорится:

“29 лет назад при непосредственной организации и координации центральных властей СССР и Азербайджана была проведена широкомасштабная операция «Кольцо» по депортации армянского населения приграничных сел Арцаха. Эта кровавая операция окончательно перевела азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость, дав старт последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика).

30 апреля 1991 года массированным обстрелом сел Геташен и Мартунашен Шаумянского района началась операция «Кольцо», в ходе которой впервые против мирных жителей были задействованы танки, боевые вертолеты, артиллерия. Азербайджанские отряды милиции особого назначения (ОМОН) при поддержке подразделений внутренних войск МВД СССР и Советской Армии врывались в армянские села формально якобы для «проверки паспортного режима», а на деле для убийств, грабежа, террора против армянского населения с последующей депортацией.

В результате военно-полицейских действий были разрушены десятки армянских сел Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского районов, депортировано почти десять тысяч человек, более 100 – убито, несколько сотен человек взяты в заложники. Судьба многих из них остается неизвестной до сих пор.

Азербайджанские власти рассматривали операцию «Кольцо» как начало полной очистки Арцаха от армянского населения. Она стала очередным проявлением политики этнических чисток, проведенных Азербайджаном в 1988-1991 годах в Сумгаите, Баку и других населенных пунктах Азербайджанской ССР, а также в селах Северного Арцаха.

Армянские погромы, осуществленные азербайджанскими властями в ответ на требование арцахцев реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение и последующая военная агрессия против Республики Арцах в 1991 году, которая вновь повторилась в апреле 2016 года, продемонстрировали, что только путем создания и укрепления независимой государственности можно обеспечить право народа Арцаха свободно и безопасно жить на своей родине. Осознание международным сообществом данной реальности и международное признание Республики Арцах станут дополнительным сдерживающим фактором против стремления Азербайджана развязать новую войну и обеспечат мир и безопасность во всем регионе Южного Кавказа”.