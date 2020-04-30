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Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян встретился с главой МИД страны

Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян встретился с главой МИД страны

Новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с министром иностранных дел республики Масисом Маиляном. Как сообщает Арменпресс, об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Ставя общественно-политическое единство и солидарность в основу руководства республики, я сегодня встретился с министром иностранных дел Республики Арцах и кандидатом в президенты на последних общенациональных выборах Масисом Маиляном.

Мы обсудили ряд вопросов, связанных с внешними и внутренними вызовами, с которыми сталкивается наша Родина, и последними событиями в регионе. В дальнейших процессах строительства Арцаха нашей мечты мы придаем важность созданию атмосферы полного взаимного уважения и солидарности в стране», - написал Арутюнян.


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БелТА


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