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Тесты на коронавирус 27 жителей Арцаха дали отрицательный результат

Тесты на коронавирус 27 жителей Арцаха дали отрицательный результат

Тесты на коронавирус 27 жителей Арцаха дали отрицательный результат. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

«По данным министерства здравоохранения Республики Арцах, результаты тестирования 27 граждан были отрицательными», - говорится в сообщении.

В Арцахе зарегистрировано 8 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 5 граждан выздоровели. 15 человек находятся в изоляции.


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БелТА


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