Тесты на коронавирус 27 жителей Арцаха дали отрицательный результат. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

«По данным министерства здравоохранения Республики Арцах, результаты тестирования 27 граждан были отрицательными», - говорится в сообщении.

В Арцахе зарегистрировано 8 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 5 граждан выздоровели. 15 человек находятся в изоляции.