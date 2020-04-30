COVID-19. Великобритания стала второй в мире страной по количеству смертей: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 240 тыс 038 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 228 тыс. Вылечились 1 млн 010 тыс 721 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 064 тыс 819 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 61 тыс 680 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 236 тыс 899. Число смертности в Испании составило 24 тыс 275 человек.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 203 тыс 591 человек, число летальных исходов - 27 тыс 682. Во Франции - 166 тыс 420 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 24 тыс 087.

По числу инфицированных Великобритания обошла Германию - 165 тыс 221 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 26 тыс 097. В Германии - 161 тыс 539 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 тыс 467. Число подтвержденных случаев в Турции - 117 тыс 589, скончались 3 тыс 081 человек.

В России, обошедшей Иран, общее количество инфицированных - 106 тыс 399, число летальных исходов - 1073. За день здесь выявлено более 7 тыс новых случаев.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 94 тыс 640 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 028 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 862 инфицированных, 4 новых случая, скончались 4 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

В Бразилии - 79 тыс 685 инфицированных, в Канаде - 51 тыс 597, в Бельгии - 48 тыс 519, в Нидерландах - 39 тыс 316. В Грузии зафиксировано 539 случаев заражения коронавирусом, число умерших – 6.

Катар по числу инфицированных обошел ОАЭ. В Катаре коронавирусом заразились 13 тыс 409 человек, смертность - 10 случаев. Число заразившихся в ОАЭ достигло 12 тыс 481 человек, здесь зарегистрировано 105 случаев смерти.

В Египте - 5 тыс 268 случаев, здесь скончались 380 человек. В Кувейте зарегистрировано 26 летальных случаев, около 4 тыс случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 2 003, смертность - 92. Число заразившихся в Сирии достигло 43 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.

В Германии безработица выросла на 300 тысяч человек

Число безработных в ФРГ на фоне пандемии коронавируса в апреле резко выросло, помимо этого, почти каждому третьему из более чем 33 млн трудящихся угрожает переход на работу по сокращенному графику, сообщило Федеральное агентство по труду (BA) в четверг, 30 апреля.

В апреле в Германии насчитывалось 2,644 млн безработных - на 308 тысяч больше, чем в марте и на 415 тысяч больше, чем годом ранее. В результате уровень безработицы в стране повысился на 0,7 процентных пункта до 5,8 процента.

"Из-за пандемии коронавируса рынок труда оказался под сильным давлением. Спрос на новых сотрудников фактически обвалился", - констатировал глава агентства Детлеф Шеле (Detlef Scheele). По его мнению, Германию ожидает самая глубокая рецессия за все послевоенное время.

По данным агентства, в настоящее время 751 тысяча компаний в Германии объявила о переводе персонала на работу по сокращенным графикам. Данная мера охватывает уже 10,1 млн человек.

До сих пор рекордные показатели по неполной занятости были отмечены в мае 2009, когда по сокращенным графикам работали 1,44 млн человек. За весь кризисный 2009 год было подано 3,3 млн заявлений о переходе на неполную занятость.

В Испании с начала эпидемии коронавируса умерли более 40 медиков

Более 40 медиков, заразившихся коронавирусом, умерли в Испании с начала эпидемии, сообщили РИА Новости в Государственной конфедерации медицинских профсоюзов (CESM).

Ежедневно министерство здравоохранения предоставляет данные о заразившихся врачах, медсестрах, медбратьях и санитарах. С начала эпидемии и по 30 апреля диагноз COVID-19 был поставлен 39 987 медикам, это 18,7% от общего числа заболевших. Большая часть из них уже выздоровели. Однако в официальной статистике нет данных о погибших сотрудниках медучреждений.

"Всего на сегодняшний день умерли более сорока человек", - сообщила РИА Новости представитель профсоюза по связям с прессой Лаура Диес.

На пике заболевания медперсонал в Испании испытывал острую нехватку санитарных материалов, из-за чего число заразившихся медработников крайне значительно.

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

Китай, как и другие страны, пострадал от эпидемии коронавируса, США должны понять, что их враг вирус, а не Китай, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее в интервью агентству Рейтер президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает различные варианты последствий, которые могут быть для Китая из-за вируса.

"Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус – общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не "сообщником" вируса. Отдельные лица в США должны четко знать, что их враг – вирус, а не Китай", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Трампа.

Трамп ранее уже заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

В Евросоюзе снизилось число поданных ходатайств на предоставление политического убежища

В Евросоюзе в марте почти наполовину снизилось число поданных ходатайств на предоставление политического убежища. Как сообщило в четверг Европейское бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в марте во всех странах ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейне и Исландии подано 34 737 заявлений, на 43 процента меньше, чем в феврале и январе. Причиной такого развития ведомство видит ограничительные меры, а также закрытие границ в связи с пандемией коронавируса.

В январе и феврале был зафиксирован рост на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в каждом из месяцев было подано более 60 тысяч заявлений.

В Пекине 1 мая откроют музей Запретный город

Запретный город (Гугун) в Пекине, который был закрыт три месяца назад из-за эпидемии коронавируса, 1 мая вновь откроется для посетителей, говорится в заявлении музея. Гугун был закрыт 25 января.

Дворцовый комплекс будет работать с 8.30 до 17.00 , но при этом открыта будет лишь часть павильонов.

Билет необходимо забронировать онлайн минимум за 24 часа. В настоящее время вход стоит 60 юаней, ежедневно в музей будут пускать максимум пять тысяч посетителей.

Запретный город - самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Созданный на его основе музей "Гугун" хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому. В 2020 году Запретному городу исполняется 600 лет.

Калифорния может 1 мая закрыть пляжи из-за скопления людей

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом намерен закрыть все пляжи и парки в штате с 1 мая, после того как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на сообщение ассоциации руководства полиции Калифорнии.

В документе, который попал в распоряжение телеканала, говорится, что губернатор принял соответствующее решение после того, как жители нарушили распоряжение о соблюдении режима самоизоляции.

"Губернатор объявит завтра, что все пляжи и все парки штата в Калифорнии будут закрыты, начиная с пятницы 1 мая", - говорится в сообщении.

Ранее Гевин Ньюсом заявил, что власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса.

В Йемене зафиксировали первые смерти от COVID-19

Первыми жертвами коронавируса в Йемене стали два человека, всего вирус был выявлен у шести человек с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения и народонаселения Йемена Насер Баум йеменскому телеканалу Yemen TV.

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Йемене 10 апреля у жителя провинции Хадрамаут, который выздоровел.

В Йемене с 2015 года идут активные военные действия между хуситами и сторонниками международно признанных властей во главе с президентом Абду Раббу Мансуром Хади, результатом чего стало обнищание населения, разрушение многих медицинских учреждений. Как считают эксперты, при таких условиях широкое распространение коронавируса в этой стране может привести к гибели тысяч людей.

Прожившие в браке 73 года супруги умерли от коронавируса в один день

Прожившая в браке 73 года супружеская пара американцев умерла в один день от коронавируса, сообщает USA Today.

Отмечается, что 94-летний Уилфорд Кеплер и 92-летняя Мэри Кеплер скончались 18 апреля с разницей в шесть часов.

Изначально, 8 апреля, коронавирус выявили у жены, которая следующие четыре дня провела в самоизоляции, однако 12 апреля обоих супругов госпитализировали. У мужа тест на вирус показал положительный результат уже в больнице.

По словам их внучки Натали Ламеки, врачи позаботились о том, чтобы положить пару в одной палате. Они даже сдвинули их кровати поближе, чтобы супруги могли держаться за руки.

Она добавила, что ее бабушке и дедушке пришлось многое пережить, включая Великую депрессию, Вторую мировую войну и Вьетнамскую войну.

Кеплеров похоронили вместе на кладбище рядом с деревней Бос в Висконсине, где вырос Уилфорд. Мэри в то время жила в 20 минутах от родного места будущего мужа.