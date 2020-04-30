Пашинян пообещал заплатить долг одной семьи в размере 50 000 драмов за потребленную электроэнергию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с гражданином пообещал заплатить долг за электроэнергию в размере 50 000 драмов. Как передает «Арменпресс», Пашинян опубликовал этот телефонный разговор на своей странице в Facebook.

У семьи были определенные социальные проблемы, у некоторых членов семьи были проблемы и со здоровьем. Электричество в доме было отключено из-за невыплаты.

“Я распоряжусь, чтобы из моего фонда заплатили 50 000 драмов за этот месяц”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что он проводит телефонные разговоры с абонентами, у которых отключено электричество для лучшего понимания проблемы оплаты коммунальных услуг.

Никол Пашинян сообщил, что на данный момент отключено электричество 3 000 абонентов, однако в ходе телефонных разговоров с абонентами, оказавшимися в указанном списке, часть граждан отмечала, что их электричество не отключено. “Из телефонных разговоров мы поняли, что наша статистика об отключениях электроэнергии не полная. Был еще один случай, когда бенефициар программы сказал, что он не может воспользоваться программой”, - отметил премьер.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

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Норайт Шогикян