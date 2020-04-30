ПСЖ - чемпион Франции по футболу



ПСЖ стал чемпионом Франции по футболу.

Как передает «Арменпресс», Федерация футбола Франции решила досрочно завершить сезон, чемпионом страны в очередной раз стал парижский ПСЖ.

В следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, “Марсель” и “Рен”.

Накануне стало известно, что чемпионат Франции по футболу завершился раньше времени. Федерация завершила сезон 2019 / 2020 раньше времени из-за пандемии коронавируса. Теперь организаторы Лиги 1 думают о сроках возможного старта следующего сезона.

Подготовила Варвара Айрапетян