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ПСЖ - чемпион Франции по футболу

ПСЖ - чемпион Франции по футболу


ПСЖ стал чемпионом Франции по футболу.

Как передает «Арменпресс», Федерация футбола Франции решила досрочно завершить сезон, чемпионом страны в очередной раз стал парижский ПСЖ.

В следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, “Марсель” и “Рен”.

Накануне стало известно, что чемпионат Франции по футболу завершился раньше времени. Федерация завершила сезон 2019 / 2020 раньше времени из-за пандемии коронавируса. Теперь организаторы Лиги 1 думают о сроках возможного старта следующего сезона.

Подготовила Варвара Айрапетян


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