Министр ЕЭК уверен, что запрет на экспорт ряда товаров из стран союза будет отменен в конце июня

Запрет на экспорт ряда товаров с территории Евразийского экономического союза в другие страны временный, он, вероятно, не будут действовать после 30 июня.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Артак Камалян в ходе видеомоста Ереван-Москва-Минск, касаясь ситуации в сфере продовольственной безопасности. Он сначала представил причину применения этих ограничений: “Существующие сегодня небольшие ограничения были введены не потому, что мы боимся, что внутри союза не хватит продовольствия, а потому, что это адекватная реакция на изменения, происходящие в связи с возможным повышением спроса и цен на определенные товары”.

Он отметил, что когда бывает большой спрос на какие-либо товары, их цена начинает повышаться. Следовательно, чтобы подобных спекуляций не происходило, были применены подобные ограничения. Камалян заверил, что эти ограничения временные. “Небольшой список ограничений, который принят, я уверен не будет в силе после 30 июня. По части некоторых мы уже снимаем ограничения”, - сказал он.

Ранее в связи с ситуацией с пандемией коронавируса ЕЭК решила запретить экспорт продовольственных товаров первой необходимости вне союза. В то же время было принято решение временно обнулить таможенные пошлины на некоторые продовольственные и сельскохозяйственные товары из третьих стран, временно разрешить ввоз на льготных условиях на территорию ЕАЭС товаров медицинского назначения.

Анна Григорян