Планируется стимулировать создание традиционных садов

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило пятнадцатое мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса, в рамках которого планируется посадить в долинах рек высокогорных районов берегозащитные лесополосы с использованием саженцев местных видов ивы. В эти работы будет широко вовлечено местное население. Таким образом будут созданы дополнительные рабочие места и смягчены угрозы, связанные с сокращением доходов населения. Планируется провести работы по подготовке картографических участков вдоль берегов рек, подлежащих посадке деревьев, посадке саженцев ив местных видов, а также работы по их ограждению. Коснувшись принятого решения, Никол Пашинян отметил: “Посадка деревьев в регионах будет осуществляться через три организации, это будет оплачиваемая работа, и будет создано около 1000 временных рабочих мест”. По словам премьер-министра, правительство намерено сделать эту программу продолжительной.

Исполнительная власть внесла изменения и дополнения в некоторые мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса. В частности, круг бенефициаров 8-го мероприятия расширится на 36 тыс. Как отметила министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, благодаря изменениям будут расширены не только сферы, но и будут вовлечены работающие на основе гражданско-правовых договоров сотрудники. Бюджет поддержки этих новых сфер составит более 2 млрд драмов. Бенефициары, включенные в список мероприятий, могут подавать заявки с 4 мая.

Никол Пашинян отметил, что на сегодняшний день в рамках антикризисных мероприятий правительства распределено около 54,9 млрд драмов. “Количество хозсубъектов-бенефициаров, которые воспользовались нашими антикризисными мероприятиями, составляет 22 тыс, количество бенефициаров-физических лиц - 775 тыс человек. В результате этого решения расширяется круг физлиц-бенефициаров наших антикризисных мероприятий”, - отметил премьер-министр, добавив, что правительство следит за реализацией программ, чтобы помощь была максимально адресной и эффективной.

Коснувшись 14-го мероприятия, целью которого является поддержка студентов высших учебных заведений и учреждений послевузовского образования Республики Армения, Никол Пашинян отметил: “С помощью этой программы мы помогаем всем учащимся без исключения, с той разницей, что для учащихся с высокой успеваемостью эта поддержка очень ощутима, а для учащихся с низкой успеваемостью - менее ощутима”.

Решением правительства планируется оказать финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Каждый из ветеранов получит по 300 тыс драмов.

Правительство внесло изменения и дополнения в одно из своих предыдущих решений. Согласно решению, увеличиваются размеры компенсаций военнослужащим за транспортные расходы на выезд в место проведения отпуска и возвращение на расстоянии 350 и более километров.

Правительство внесло изменения и дополнения в программу “Субсидирование процентных ставок по сельскохозяйственным кредитам”. В частности, предлагается расширить рамки потенциальных хозсубъектов-бенефициаров программы посредством увеличения порога кредитования (до 50 млн драмов) для новых целевых направлений: развитие животноводства, овцеводства и козоводства, создание традиционных садов.

Глава правительства отметил, что изменения были сделаны на основе полученных от деревень, общин отзывов о сельскохозяйственных программах. “Около 10 дней назад мы встретились с губернаторами. Они представили свои предложения, 90% из которых мы приняли и представили такое решение. Мы надеемся, что это будет очень хорошим сигналом для наших сельских хозяйств, и они будут участвовать в регулировании сферы своей деятельности и принятии решений”, - сказал Никол Пашинян.