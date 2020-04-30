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Улица Камо в городе Мартуни будет отремонтирована на государственные средства

Улица Камо в городе Мартуни будет отремонтирована на государственные средства

1,5-километровый участок дороги Севан-Мартуни-Гетап, проходящей через город Мартуни Гегаркуникской области, будет отремонтирован за счет государственных средств.

Как сообщил «Арменпресс» начальник управления градостроительства администрации Гегаркуника Армен Зограбян, сметная стоимость ремонта дороги составила 652 млн 202 000 драмов. Будет заасфальтирован участок дороги около 25 500 кв / м, из которых 12 300 кв / м составит проезжая часть дороги, а 4 200 кв / м площади подъезды к дороге. Ремонтируемый участок включает улицу Камо в городе Мартуни, начиная от моста через реку Мартуни до пересечении с улицой Абовяна. Строительные работы начнутся во второй половине мая.

Хосров Хлгатян


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