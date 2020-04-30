Для села Золакар утверждены две субвенциальные программы

Межведомственная комиссия утвердила две субвенциальные программы для села Золакар Гегаркуникской области, в результате реализации которых в общине будет проложена внутренняя сеть питьевого водопровода, будут проведены внутренние отделочные работы в здании Центра культуры.

Как сообщил начальник управления градостроительства администрации Гегаркуника Армен Зограбян, сметная стоимость программы строительства внутренней сети питьевой воды составляет 144 млн 182 000 драмов, 70%, из которых или 100 млн 927, 6 тыс. драмов выделяет правительство, 30% или 43 млн 254 тыс. драмов - муниципалитет Золакара.

В результате реализации этой жизненно важной программы 690 сельских хозяйств будут обеспечены постоянным водоснабжением высококачественной питьевой воды. По утвержденной второй субвенциальной программе планируется капитальный ремонт Дома культуры. Сметная стоимость программы составляет 25 млн 951 000 драмов, 45% или 11 млн 677 тыс. драмов будет выделено правительством, 55% или 14 млн 273 тыс. драмов - администрацией общины Золакар. Конкурс на проведение строительных работ уже объявлен.

По словам главы общины Золакар Армана Казаряна, межведомственная комиссия утвердила и третью субвенциальную программу, по которой планируется строительство сети уличного освещения на асфальтированных улицах общины, протяженностью около 5 км.

Хосров Хлгатян