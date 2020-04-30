Армен Саркисян беседовал по видеосвязи с президентом Литвы

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня провел дистанционную беседу с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В ходе дружественной беседы президенты Армении и Литвы обменялись информацией о ситуации в обеих странах в связи с эпидемией коронавируса, шагах по предотвращению ее распространения и по преодолению инфекции. Были обсуждены и меры по преодолению экономических последствий инфекции.

Собеседники принали важность сотрудничества обеих стран в борьбе с эпидемией. В этом контексте президент Саркисян высоко оценил гуманитарную помощь, предоставляемую Армении правительством Литвы в качестве содействия в процессе преодоления эпидемии коронавируса. Президент Саркисян отметил также и важность продолжительного содействия Литвы сотрудничеству Армения-ЕС, подчеркнув новые возможности сотрудничества в рамках Восточного партнерства ЕС.

Армен Саркисян сказал, что он периодически проводит дистанционные беседы со своими коллегами-президентами разных стран, чтобы узнать, какие действия предпринимаются ими, и какие из них наиболее эффективны. В этой ситуации очень важно обеспечение безопасности больниц и самих медработников и ограждение их от заражения. Важно также не допустить, чтобы места заражения стали местами, распространяющими инфекцию”, - отметил президент Саркисян.

Президенты подтвердили свою приверженность совместными усилиями способствовать развитию и дальнейшему углублению армяно-литовских отношений. Они подчеркнули, что у обеих стран есть серьезный потенциал для сотрудничества как в сфере экономики, высоких технологий, так и в сфере образования и культуры. Было отмечено, что своеобразным символом, связывающим искусство и культуру двух дружественных стран, является известная в Литве сопрано Асмик Григорян, которая является дочерью двух известных оперных певцов - Гегама Григоряна и Ирены Милкявичуйте.

Собеседники договорились и в дальнейшем периодически обмениваться информацией как по ситуации, обусловленной совместными усилиями в борьбе с эпидемией коронавируса, так и по другим вопросам.