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Г. Батикян назначен генеральным секретарем Министерства территориального управления и инфраструктур

Г. Батикян назначен генеральным секретарем Министерства территориального управления и инфраструктур

Гамлет Батикян назначен генеральным секретарем Министерства территориального управления и инфраструктур.

Как передает «Арменпресс», соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Оно размещено на официальном сайте правительства:


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