Г. Батикян назначен генеральным секретарем Министерства территориального управления и инфраструктур
Гамлет Батикян назначен генеральным секретарем Министерства территориального управления и инфраструктур.
Как передает «Арменпресс», соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
Оно размещено на официальном сайте правительства:
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