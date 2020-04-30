В странах ЕАЭС нет проблем с продовольственным обеспечением основными товарами, есть избыток сахара

В Евразийском экономическом союзе, в ее странах-членах нет дефицита по основным товарам продовольственного обеспечения, есть даже избыток сахара. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян в ходе телемоста Ереван-Москва-Минск по ситуации в сфере продовольственной безопасности.

“У нас есть расчеты спроса и предложения, и я уверяю вас, что в Союзе, странах Союза не существует никаких дефицитов. По подавляющему большинству товарных групп у нас есть избыток, у нас есть избыток сахара, масла, мяса. Дефицит лишь по фруктам и ягодам. В плане фруктов и ягод союз обеспечивает себя на 40 - 45%, остальное импортируется. В остальных товарных группах нет проблем продовольственной безопасности”, - заверил Камалян.

Он отметил, что, по их прогнозам, если форс-мажора не будет, то в 2020 году не будет поводов для беспокойства по вопросу поставок продовольствия. Камалян заметил, что под форс-мажором он не подразумевает ситуацию с коронавирусом, коронавирус уже не форс-мажор, это реальность.

Пандемия коронавируса получила широкое распространение во многих странах мира, в том числе и в странах-членах ЕАЭС. По состоянию на 11:00 30 апреля в Армении 2 066 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 929 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 103 пациента. Зарегистрировано 32 летальных исхода. Число подтвержденных случаев заболевания в России превысило 106 000.

Анна Григорян