Национальное собрание Арцаха созвало очередное заседание

30 апреля Национальное собрание Республики Арцах 6-го созыва созвало очередное заседание 11-й сессии под председательством Ашота Гуляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Национального собрания Республики Арцах.

“Открывая заседание, Ашот Гулян поблагодарил всех граждан Республики Арцах за борьбу с угрозой распространения эпидемии и за участие в общегосударственных выборах в условиях объявленной чрезвычайной ситуации и надлежащую реализацию их конституционного права в деле формирования новых властей. Ашот Гулян пожелал новоизбранному президенту Республики Арцах и прошедшим в парламент 7-го созыва политическим силам плодотворной деятельности и выразил надежду, что они также не пожалеют усилий для укрепления основ независимой государственности и повышения уровня парламентской дипломатии в направлении международного признания Республики Арцах.

Глава парламента также подчеркнул, что действующее национальное собрание, руководствуясь Конституцией страны и законом-регламентом НС, до завершения полномочий 21 мая, будет осуществлять возложенные на парламент функции, сохраняя процедуры и сроки обсуждения вопросов.

До утверждения повестки дня заседания руководитель фракции “Родина” Артур Товмасян предложил снять с повестки дня заседания проект закона О внесении изменений в Закон “О приватизации государственного имущества”, отметив, что фракция имеет несогласия с проектом.

После утверждения повестки дня сессии и заседания парламент заслушал сообщение о ходе и результатах выполнения прошлогодней программы президента Республики Арцах, а также о программе на текущий год.

Президент Бако Саакян представил работу всех сфер, обеспечивающих жизнедеятельность страны, и ее результаты. Президент также коснулся показателей совместной работы со всеми органами власти за 13 лет своего руководства, в частности: ВВП в 2007 году составлял около 70,8 млрд драмов, а в 2019 году превысил 342 млрд драмов, в 2007 году валовой внутренний продукт на душу населения составлял 1 490 долларов США, в прошлом году этот показатель составил 4 803 доллара, объем госбюджета 2007 года составлял 30,8 млрд драмов, в 2020 году он составил около 121 млрд драмов. Бако Саакян также отметил, что в стране были построены стратегически важные инфраструктуры. Завершено строительство трассы Север-Юг было, шоссе Мартакерт-Варденис, в эксплуатацию было введено и отремонтировано и много других дорог.

Бако Саакян также выразил уверенность, что новые власти республики, опираясь на зафиксированные за эти годы достижения, продолжат, в некоторых случаях, и умножат их и эффективно решат все проблемы, направленные на динамичное улучшение социально-экономической ситуации в нашей стране, последовательное повышение уровня благосостояния народа, обеспечение надежной безопасности наших граждан. Отвечая на вопрос заместителя председателя НС Ваграма Балаяна о переговорах по карабахской проблеме, сделанное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, президент Республики Арцах отметил, что власти Арцаха в течение всех лет были тверды в своей позиции: безопасность Арцаха не подлежит торгу и возвращения к прошлому, как в плане территорий, так и статуса, не будет.

Подводя итоги этой части заседания, председатель НС от имени парламента поблагодарил Бако Саакяна за совместную эффективную работу в предыдущие годы.

После перерыва заседание продолжится по процедуре вопросов-ответов, законодатель-исполнитель”, - говорится в сообщении.