Государственный джаз-оркестр Армении по случаю Дня джаза представил новое исполнение

Государственный джаз-оркестр Армении в связи с Международным днем джаза представил слушателям произведение “Цахказард” художественного руководителя оркестра Армена Уснунца.

Как передает «Арменпресс», эта запись доступна в интернете.

“Большой джаз-оркестр Big Band - это ежедневный праздник. Это праздник положительного, прекрасного и любви, в Международный день джаза мы присоединяемся к этому Всемирному музыкальному празднику и украшаем его новым произведением и новой записью.

Уверен, что сегодня будет не пандемия, а Бандемия.

Желаем здоровья и хорошего настроения”, - говорится в записи оркестра на официальной странице оркестра в Facebook.

В конце 2011 года ЮНЕСКО приняла резолюцию, согласно которой 30 апреля 2012 года должен отмечаться как Международный день джаза.

В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица содействуют развитию джаза. В этом деле для них дополнительным “инструментом” стал и Международный день джаза.

Джаз появился в конце XIX века как синтез африканской и европейской культур, и по сей день остается исключительной формой музыкального искусства, объединяющей нации, уничтожающей границы между людьми и государствами.

Анжела Амбарцумян