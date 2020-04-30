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Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 983 человека

Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 983 человека

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране 30 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 983, составив 94 640. В общей сложности в результате заражения здесь скончались 6 028 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

В тяжелом состоянии находятся 2 976 человек. Число выздоровевших увеличилось на 1 312 человек. Всего выздоровело 75 103 заболевших. Протестировано 463 295 человек.


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БелТА


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