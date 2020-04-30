Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса. РИА Новости

Китай, как и другие страны, пострадал от эпидемии коронавируса, США должны понять, что их враг вирус, а не Китай, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее в интервью агентству Рейтер президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает различные варианты последствий, которые могут быть для Китая из-за вируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус – общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не "сообщником" вируса. Отдельные лица в США должны четко знать, что их враг – вирус, а не Китай", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Трампа.

Трамп ранее уже заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.