Гранты в размере 700 000 драмов для 91 семьи Сюникской области

91 семье Сюникской области предоставлена возможность начать новые бизнес-программы, посредством которых они смогут улучшить свое социально-экономическое положение, одновременно предотвращая нанесение вреда лесам и окружающей среде. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.

“Бенефициары грантовой программы “Программа содействия охраняемым территориям – Армения”, осуществляемой Министерством окружающей среды, займутся разнообразным предпринимательством, от создания фруктовых садов до производства молока и сыра, основания холодильных хозяйств, пчеловодства, птицеводства, даже производства биохумуса.

Размер каждой одобренной предпринимательской программы составляет 700 000 драмов. 39 бенефициаров из районав Мегри, 25 из Сисианского региона, 12 Каджаранского, 10 хозяйств из 10 населенных пунктов Капанского региона и 5 районов Гориса.

Отметим также, что по первому этапу программы финансовая помощь для основания стартапов была предоставлена 49 хозяйствам из 12 других населенных пунктов. Например, в общине Срашен будет создан гостевой дом с востребованной в сфере туризма услугой B&B, в общине Татев будет основан ипподром.

Основная цель программы - снизить нанесение вреда окружающей среде - лесам, особо охраняемым территориям посредством развития домашних хозяйств местных жителей”, - говорится в сообщении министерства.