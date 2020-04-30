В Евросоюзе снизилось число поданных ходатайств на предоставление политического убежища

В Евросоюзе в марте почти наполовину снизилось число поданных ходатайств на предоставление политического убежища. Как сообщило в четверг Европейское бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в марте во всех странах ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейне и Исландии подано 34 737 заявлений, на 43 процента меньше, чем в феврале и январе. Причиной такого развития ведомство видит ограничительные меры, а также закрытие границ в связи с пандемией коронавируса.

В январе и феврале был зафиксирован рост на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в каждом из месяцев было подано более 60 тысяч заявлений.