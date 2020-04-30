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Размеры компенсаций на отпуск военнослужащих увеличатся

Размеры компенсаций на отпуск военнослужащих увеличатся

Новым постановлением правительства увеличиваются размеры компенсаций военнослужащим за транспортные расходы на выезд в место проведения отпуска и возвращение на расстоянии 350 и более километров.

Как передает «Арменпресс», министр обороны Армении Давид Тоноян отметил, что это решение касается также и полицейских войск и сотрудников СНБ. “В прошлом, если, например, место службы было в Мегри, а место жительства в Гюмри, военнослужащий срочной службы получал компенсацию только за дорогу до Еревана”, - сказал министр.

Увеличение дополнительных расходов ежегодно составит около 150 млн драмов, которые будут осуществляться за счет средств, выделенных министерству.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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