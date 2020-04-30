Размеры компенсаций на отпуск военнослужащих увеличатся
14:14, 30 Апрель, 2020
Новым постановлением правительства увеличиваются размеры компенсаций военнослужащим за транспортные расходы на выезд в место проведения отпуска и возвращение на расстоянии 350 и более километров.
Как передает «Арменпресс», министр обороны Армении Давид Тоноян отметил, что это решение касается также и полицейских войск и сотрудников СНБ. “В прошлом, если, например, место службы было в Мегри, а место жительства в Гюмри, военнослужащий срочной службы получал компенсацию только за дорогу до Еревана”, - сказал министр.
Увеличение дополнительных расходов ежегодно составит около 150 млн драмов, которые будут осуществляться за счет средств, выделенных министерству.
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