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Подведены итоги конкурса “Основы программирования”

Подведены итоги конкурса “Основы программирования”

Подведены итоги конкурса по организации курсов “Основы программирования” для начинающих работников, переходящих из других сфер в технологическую, объявленных Министерством высокотехнологичной промышленности Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства высокотехнологичной промышленности Армении.

“Цель программы  - создание условия для людей, оказавшихся в уязвимых сферах вследствие эпидемии коронавируса Covid-2019, а также для выпускников вузов 2020 года для приобретения соответствующих знаний и перехода в технологическую сферу.

В результате оценки конкурсной комиссии победителем из 18 заявок стал Российско-Армянский(Славянский)университет, который в рамках программы почти для 2 000 участников организует двухмесячные онлайн-курсы на тему “Основы программирования” (не реже двух раз в неделю), в которых могут участвовать граждане, проживающие в Ереване и в областях.

Курс “Основы программирования” даст возможность

  • ознакомить студентов с основами компьютерных наук;
  • приобрести базовые знания языка программирования C++;
  • приобрести навыки формирования, которые будут способствовать дальнейшему образованию студента в профессии программирования;
  • развивать инженерное мышление и профессиональную любознательность;
  • способствовать самообразованию студентов.

Напомним, что 8 апреля 2020 года Министерство высокотехнологичной промышленности Армении объявило конкурс на получение грантов с целью организации курсов “Основы программирования” для начинающих, переходящих из других сфер в технологическую сферу, детали механизма оценки которого были представлены на сайте министерства”, - говорится в сообщении.


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