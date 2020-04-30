Подведены итоги конкурса “Основы программирования”

Подведены итоги конкурса по организации курсов “Основы программирования” для начинающих работников, переходящих из других сфер в технологическую, объявленных Министерством высокотехнологичной промышленности Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства высокотехнологичной промышленности Армении.

“Цель программы - создание условия для людей, оказавшихся в уязвимых сферах вследствие эпидемии коронавируса Covid-2019, а также для выпускников вузов 2020 года для приобретения соответствующих знаний и перехода в технологическую сферу.

В результате оценки конкурсной комиссии победителем из 18 заявок стал Российско-Армянский(Славянский)университет, который в рамках программы почти для 2 000 участников организует двухмесячные онлайн-курсы на тему “Основы программирования” (не реже двух раз в неделю), в которых могут участвовать граждане, проживающие в Ереване и в областях.

Курс “Основы программирования” даст возможность

ознакомить студентов с основами компьютерных наук;

приобрести базовые знания языка программирования C ++;

++; приобрести навыки формирования, которые будут способствовать дальнейшему образованию студента в профессии программирования;

развивать инженерное мышление и профессиональную любознательность;

способствовать самообразованию студентов.

Напомним, что 8 апреля 2020 года Министерство высокотехнологичной промышленности Армении объявило конкурс на получение грантов с целью организации курсов “Основы программирования” для начинающих, переходящих из других сфер в технологическую сферу, детали механизма оценки которого были представлены на сайте министерства”, - говорится в сообщении.