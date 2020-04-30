Международная федерация самбо отложила все международные турниры

Международная федерация самбо отменила все международные турниры. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба федерации. Отмена турниров связана с пандемией коронавируса.

Вследствие пандемии коронавируса были перенесены XXXII летние Олимпийские игры в Токио, юбилейный чемпионат Европы по футболу, все теннисные турниры, включая и несколько турниров Большого шлема.

Из-за пандемии приостановлены почти все национальные футбольные чемпионаты европейских стран, за исключением чемпионата Белоруссии.

Подготовила Варвара Айрапетян