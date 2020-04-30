Международная федерация самбо отложила все международные турниры
13:35, 30 Апрель, 2020
Международная федерация самбо отменила все международные турниры. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба федерации. Отмена турниров связана с пандемией коронавируса.
Вследствие пандемии коронавируса были перенесены XXXII летние Олимпийские игры в Токио, юбилейный чемпионат Европы по футболу, все теннисные турниры, включая и несколько турниров Большого шлема.
Из-за пандемии приостановлены почти все национальные футбольные чемпионаты европейских стран, за исключением чемпионата Белоруссии.
Подготовила Варвара Айрапетян
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