Будут установлены новые светофоры с режимом “пешеходного вызова”

В целях обеспечения безопасности и организации движения с 30-го апреля 2020 г. на нерегулируемых пешеходных переходах еще 4-х улиц столицы будет изменена организация дорожного движения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

На пешеходных переходах улицы Молдовакан 27/7, 6 улицы Норагавита 1, улицы Глинки, ул. А. Акопяна, м. Бабаджаняна и ряда других в ближайшее время будут установлены светофоры, работающие в режиме “пешеходного вызова”. Очередность движения транспортных средств и пешеходов на этих участках будет регулироваться пешеходами.

Одновременно ведутся подобные работы и на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Ерзнкяна, З. Канакерцу, на пешеходных переходах по адресам 63,65”, - говорится в сообщении мерии.